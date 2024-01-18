Selvi Boylum Al Yazmalım filmi gerek konusu gerek oyuncuları ve gerekse müzikleriyle, gönüllerde taht kurdu.

Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ı bir araya getiren bu film, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Türkan Şoray'ın Asya'ya Kadir İnanır'ın ise İlyas'a hayat verdiği filmde sevginin önemi ve sevgiye verilen emek konusu işlendi.

Cahit Berkay'ın müziği ile kalplere dokunan filmde, Asya ve İlyas'ın oğluna da Samet adı verildi.

Samet karakterini ise yıllarca küçük bir erkek oyuncunun canlandırdığı düşünüldü.Ancak gerçek öyle değil.

Filmde Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya ve Kadir İnanır’ın hayat verdiği İlyas’ın oğlu olan Samet ünlü bir oyuncu çıktı.

Üstelik bu oyuncu bir kız ve hepimiz yakından tanıyoruz. Son haliyle de şimdilerde gündem olan bu oyuncu, herkesi de şaşırttı.

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i ünlü oyuncu Elif İnci. Yani Samet'i canlandıran güzeller güzeli bir kız çocuğuydu aslında. Şimdilerde 49 yaşında olan Elif İnci Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı, Kemal İnci’nin ise yeğenidir.Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, ve Dudaktan Kalbe de bulunuyor.