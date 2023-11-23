Şehir genelinde alt ve üstyapı uygulamalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan Yıldızevler Konutları’nda da çalışmalarına devam ediyor.



Bölgede etaplar halinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını tamamlayarak Yıldızevler’in ulaşımını iyileştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de karo ve bordür imalatlarına başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla, bina girişleri karo ve bordür taşlarıyla kaplanıyor.