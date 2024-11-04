TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 ile beklentilerin biraz üzerinde artış gösterdi. Enflasyonda giyim ve gıda fiyatlarının etkisi hissedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58'e geriledi.

Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 62,02 oldu. Tüketici fiyatları, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e gerilemişti.

Ekim ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 4,33, haberleşme grubunda ise yüzde 3,52'lik artış yaşandı.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 93,6 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitim grubunu yüzde 89,39 ile konut; yüzde 62,09 ile lokanta ve oteller takip etti.