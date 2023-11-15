Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, AYM'ye bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

'Kaldırılması söz konusu değil'

Bakan Tunç ayrıca bireysel başvuru hakkını kendilerinin getirdiğini belirtti.

"Bireysel başvuru hakkını biz getirdik." diyen Bakan Tunç, "Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.

'İş yükünü artırıyor' görüşü ortaya atılmıştı

Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.

AYM’ye bireysel başvurunun, Yüksek Mahkeme’nin iş yükünü artırdığı konusunda çeşitli açıklamalar yapılmıştı.