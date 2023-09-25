Açıklamayı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yaptı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.