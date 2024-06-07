YKS 2024 OTURUMLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde hafta sonu tamamlanacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi 10.15

Alanda Yeterlilik Testi (AYT) 9 Haziran Pazar 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran Pazar günü 15.45

YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor merak konusu. Bu hafta sonu üniversite sınavına girecek adaylar üç oturum halinde cevap anahtarını dolduracak. Puanlar hesaplanırken doğru sayısından yanlışların belli bir oranda çıkarılmasıyla netler bulunacak. Peki; 2024 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Buna göre her 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.