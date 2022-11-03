Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde yol üzerinde araçlarını durduran bir şahıs ile 5 kişilik bir grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslar, araçlarında taşıdıkları sopaları çıkardı.

Akıcı trafikte çıkan kavgada 5 kişinin arasında kalan diğer şahıs, sopaların ve yumrukların hedefi oldu.

5 kişinin arasında kaldı

Darbedilen vatandaş, otomobilinin bagajından aldığı kasayı diğer gruba doğru fırlattı.

İHA'nın aktardığına göre kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafında saniye saniye kaydedildi.