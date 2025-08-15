Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Olay, Keçiören’de meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Çakır (22) kız kardeşi ve annesiyle evine giderken merdivenlerde oturan T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada, Hakan Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklandı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Hakan Çakır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası ve ağabeyinin ise hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

4 Şüpheli Tutuklandı

Polis ekipleri olayın ardından T.Z., S.Z., E.Z., C.Z. ve U.K. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Olayın ardından Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.