Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden sürdürdüğü yol yatırımlarına Afşin’de de hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Kabaağaç, Mehre, Yazıdere ve Soğucak mahallelerini Afşin ilçe merkezine bağlayan grup yolunda kapsamlı bir iyileştirme süreci başlatıldı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, toplam 11 kilometre uzunluğundaki grup yolunda deforme olmuş, sürüş güvenliğini tehdit eden alanlarda bakım ve onarımlar gerçekleştirildi.

Altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından, arterde ikinci kat sathi kaplama uygulamasına geçildi.

Yürütülen bu çalışmayla birlikte, hem ulaşımda süreklilik sağlanacak hem de bölge halkının ilçe merkezine daha konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşımı mümkün olacak.