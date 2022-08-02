İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 2483 Sokak'ta, önceki gün akşam saatlerinde, 5 yaşındaki küçük kız çocuğu bir anda yola fırladı.

Karşı yönden hızla gelen motosiklet, çocuğa çarptıktan sonra yoluna devam etti. Savrulan çocuk düştüğü yerden kalkıp, annesinin yanına koştu.

Motosiklet sürücüsünün kaçtığı anlar ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin aniden yola fırlayan çocuğa çarptığı, çocuğun savrulduktan sonra yerden kalkarak annesinin yanına doğru koştuğu, motosiklet sürücüsünün ise yoluna devam ettiği görüldü.

Kaza sırasında sokakta bulunan kişilerin ise motosikletin arkasından bağırıp çağırdığı anlar yer aldı.