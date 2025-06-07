Kurban Kesmek Kimlere Vacip?

İslam inancına göre, kurban kesmek maddi durumu elverişli olan ve temel şartları sağlayan Müslümanlar için vacip bir ibadettir. Ancak bu hüküm, bazı özel durumlarda farklılık gösterebilir. Bunlardan biri de seferilik, yani yolculuk halidir.

Seferi Olan Kişi Kurban Kesmek Zorunda mı?

Diyanet’e göre, yolculuk (seferi) halinde olan bir Müslüman kurban kesmekle yükümlü değildir. Bu kişilere kurban kesmek vacip değildir, ancak kurban kesmeleri durumunda sevap kazanırlar. (Kaynak: el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576)

Seferilikte Kurban Kesmenin Şartları Neler?

Seferi kişi , ister bulunduğu yerde isterse yolculuk yaptığı yerde kurban kesebilir.

Kurbanının geçerli ve makbul olması için seferi olmak bir engel teşkil etmez .

Bayram öncesi mukimken (yerleşik) kurban kesmeyip bayram günlerinde sefere çıkan kişiye kurban vacip olmaz.

Ancak seferi olup da bayram günlerinde memleketine dönenler kurban kesmelidir.

Kurban bayramında mukim iken kesmeyip, bayram günleri içinde sefere çıkan kişiden kurban sorumluluğu düşer.

Mezheplere Göre Kurbanın Hükmü Değişebilir

Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere bazı mezheplerde kurban ibadeti sünnet kabul edilir. Bu mezhebe göre de seferi olan kişinin kurban kesme yükümlülüğü yoktur ancak kesmesi yine de sevaptır.

Seferilik Nedir ve Kimler Seferi Sayılır?

Seferi olmak, belirli bir mesafe ve süre için yola çıkan kişilerin bazı dini kolaylıklardan faydalanabileceği anlamına gelir.

Mesafe esasına göre: 90 km ve üzeri bir mesafeye yolculuk yapan kişi seferidir.

Zaman esasına göre: 3 gün sürecek bir yolculuğa çıkan kişi seferi olur.

Bu durumda, 4 rekatlık farz namazlar 2 rekat olarak kılınabilir ve oruç gibi bazı ibadetlerde de ruhsatlar geçerli olur.