Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı bir vatandaşa seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı