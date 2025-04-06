Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, bayram tatili boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamunun huzurunu temin etmek ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun denetimler yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, araç sürücülerinin hız kurallarına uymalarının önemi vurgulanırken, sevincin hüzne dönüşmemesi için bayram dönüşünde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

Emniyet kemeri ve kaskınızı takın, Yola odaklanın, Hızınızı düşürün, Yorulduğunuzda dinlenin!

Emniyet Müdürlüğü, "Trafik kuralları sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar" diyerek, vatandaşları bu önlemlere uymaya çağırdı.