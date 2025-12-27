Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile özellikle afet riski bulunan alanlar ve sağlık yapıları için otopark kriterleri yeniden belirlendi.

Riskli Yapılarda Metrekare Sınırı Artırıldı

Yeni düzenlemeye göre, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan binaların bulunduğu 250 metrekare ve altındaki parseller için uygulanan sınır 500 metrekareye çıkarıldı.

Bu kapsamdaki yeni yapılarda, otopark ihtiyacının karşılanamaması halinde yapı ruhsatı başvurusu sırasında otopark bedelinin yüzde 25’inin peşin ödenmesi şartıyla işlem yapılabilecek.

Otoparksız Binaya Ruhsat Yok

Yönetmelik uyarınca, yapılacak binalarda gerekli otopark alanları ayrılmadan yapı ruhsatı, bu alanlar tamamlanıp hazır hale getirilmeden ise yapı kullanma izni verilmeyecek. Bu uygulama, şehir içi trafik ve park sorunlarının azaltılmasını hedefliyor.

Hastaneler İçin Yeni Otopark Kriteri

Yönetmeliğin ekinde yer alan düzenlemeyle, hastaneler için zorunlu otopark hesabında esas alınan alan 75 metrekareden 85 metrekareye yükseltildi. Böylece sağlık tesislerinde artan araç yoğunluğuna karşı daha fazla otopark alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Yeni düzenleme, özellikle kentsel dönüşüm alanları ve sağlık yatırımlarında planlama süreçlerini doğrudan etkileyecek.