Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derece arasında ani düşüşler yaşanması bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca şehir genelinde etkisini sürdüreceği öngörülürken, özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşebileceği bildirildi. Bu durumun başta buzlanma ve don olayları olmak üzere çeşitli olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan soğuk havanın, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde zirai don riskini artırabileceği ifade edildi. Bu kapsamda çiftçilerin ve üreticilerin ürünlerini korumaya yönelik gerekli önlemleri almaları, özellikle gece saatlerinde don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.