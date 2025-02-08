Bu kapsamda, Yirmikigün Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Tekstil Festivali, ziyaretçileri için yeniden kapılarını açtı.

Ziyaretçiler, hem Türkiye'nin farklı kültürlerini yakından tanıma hem de ihtiyaçlarını doğrudan üreticiden satın alma fırsatı buluyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen esnafların katılım sağladığı festivalde, farklı şehirlerin yöresel lezzetleri, el sanatları ve tekstil ürünleri sergileniyor.

Festivalde yer alan esnaflar, kendi şehirlerinin özgün ürünlerini tanıtarak hem ticaretlerini geliştirme hem de Kahramanmaraş halkıyla dayanışma örneği sergileme imkânı yakaladı.