Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13. kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen yüzlerce yöresel ürün, 5 gün boyunca ANFAŞ Fuar Merkezi’nde sergilenecek.

Fuarda Kahramanmaraş, coğrafi işaret tescili alan yöresel ürünleriyle dikkat çekti. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, kentin sembolü haline gelen ve Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Maraş Tarhanası ile ödüle layık görüldü. Narlı’ya takdim edilen plaket, fuarda Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerine olan ilginin bir kez daha altını çizdi.

Maraş Tarhanası, yaz aylarında üretilip dört mevsim tüketilme özelliğiyle bilinirken, "firik", "çerezlik cips" ve "çorbalık" gibi farklı çeşitleriyle damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. İçeriğinde yoğurt, buğday, kekik ve tuz bulunan bu özel ürün, tok tutma özelliği ve organik yapısıyla her kesimin beğenisini kazanıyor. Tarhana, çayın yanında ya da günlük hayatta sıkça tüketilen bir gıda olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş Tarhanası, AB’den coğrafi işaret tescili alan kentin ikinci ürünü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu başarıda büyük emekleri olan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kahramanmaraş sevdalısı Mustafa Narlı, “Ben bu şehre aşık biriyim, bu şehrin her değeri benim için ayrı bir güzel, hep beraber şehrimizin değerlerine sahip çıkarak onları dünyaya tanıtmak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Maraş Tarhanası’nın tescil başarısı bir kez daha kutlandı.