Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK adını kullanarak sahte internet siteleri kuran dolandırıcılık şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Sahte Sitelerle Vatandaşları Tuzağa Düşürdüler

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, TÜVTÜRK’e benzer sahte internet siteleri oluşturarak vatandaşları bu platformlara yönlendirdiği belirlendi. Şebeke üyelerinin ayrıca sabit hatlar üzerinden mağdurlarla iletişime geçerek “borç ödeme” ve işlem tamamlama bahanesiyle para talep ettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde şebekenin 23 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

810 Milyon Liralık Şüpheli İşlem

Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, şebekenin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin 810 milyon lira olduğu belirlenirken, vatandaşların uğradığı tahmini maddi zararın 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu bildirildi.

14 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Diyarbakır merkezli yürütülen operasyon kapsamında İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Adli makamların kararıyla şüphelilere ait:

2 gayrimenkul

3 otomobil

Banka hesaplarında bulunan 8 milyon 430 bin lira değerindeki varlık

üzerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yetkililer, sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların resmi adresleri kullanmaları ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri gerektiğini vurguladı.