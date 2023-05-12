Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime 2 gün kala açıklamalarda bulundu.

Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını söyledi.

Ahmet Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla

YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır" diye konuştu.