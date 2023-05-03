İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, bu kez İzmir'de görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, gemiyi 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı.

Yunanistan'ın gözü TCG Anadolu'da

Türkiye'deki savunma sanayii gelişmelerini dikkatle takip eden Yunanistan medyası, İzmir'e doğru yola çıkan gemiyle ilgili gelişmeleri aktardı.

ERT: İzmir'deki varlığı mesaj niteliğinde

ERT televizyonu, dün Çanakkale Boğazı'nı geçen TCG Anadolu savaş gemisinin, 3 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de olmasının beklendiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı, geminin İzmir'deki varlığının mesaj niteliğinde olduğuna dair açıklaması hatırlatıldı.

Pentapostogma: Yunanistan'a karşı güç gösterisi

Pentapostogma, "Hızlı gelişmeler! Türk uçak gemisi Anadolu, İzmir'e gitmek üzere ayrıldı" ifadesini kullandı.

Haberde, "Amaç belli: Anadolu'nun Ege'ye geçmesiyle Yunanistan'a karşı güç gösterisi." ayrıntısına yer verilerek şöyle denildi:

Ege'de Türk savaşçılarının veya diğer hava varlıklarının yeniden ortaya çıktığını da göreceğiz.