Sınır birlikleri, Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.İ. ve F.A.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Sınır birlikleri, Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.İ. ve F.A.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P