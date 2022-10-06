Yunanistan'ın Çuha ve Midilli Adası açıklarında iki göçmen teknesi battı.

Yunanistan Sahil Güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, teknede 40 göçmenin olduğu belirlendi.

15 göçmen can verdi

Teknenin batması sonucu ise 15 göçmenin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

100 kişilik tekne kayaya çarptı

Bir diğer habere göre ise Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 göçmeni taşıyan yelkenli bir tekne kayalara çarparak battı.

Teknenin adanın doğusundaki Diakofti köyü limanı açıklarında kayalara çarpması sonucu 30 kişi kurtarıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.