Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler neticesinde birçok noktada yangınlar kontrol altına alınmaya başladı.

Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de çıkan orman yangınlarına orman bölge müdürlükleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Bursa'nın Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.