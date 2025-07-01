Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Y.K., ailesiyle birlikte yaşadığı 4 katlı apartmanın en üst katındaki evin penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, küçük çocuk ailesi tarafından hızla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların yaptığı açıklamaya göre, talihsiz çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun düştüğü binada ise inceleme yapıldığı öğrenildi.

Bursa 2 Yaşındaki Çocuk Pencere Düşmesi Son Durum

Öte yandan, Bursa İnegöl'deki feci olay sosyal medyada büyük üzüntü yaratırken, vatandaşlar ailelere çocuk güvenliği konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.