İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen araçlarda çakar kullanan 39 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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Yerlikaya, bu yılın ilk 4 ayında trafik ekiplerince helikopter ve dronla havadan yapılan trafik denetimlerinde 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını belirtti.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 24 Nisan-1 Mayıs arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı.