Görüşmeler 1 Ağustos’ta Başladı

1 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayan müzakerelerde, hizmet kollarına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı. Gözler, kamu işveren heyetinin bugün saat 14.00’te sunacağı zam teklifine çevrildi.

Uzlaşı Olmazsa Hakem Heyeti Devreye Girecek

Taraflar, ağustos ayı sonuna kadar uzlaşma sağlayamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor ve aldığı kararlara itiraz edilemiyor. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması gerekiyor.

