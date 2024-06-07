Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 1987 yılında yani daha 47’sindeyken zorlu bir hastalığa yakalandı bedeni düşüncelerle yorgundu fazla direnemedi Cahit Zarifoğlu 1987’nin haziran ayında hayatını kaybetti.

Yedi Güzel Adam Kahramanı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu’nun bugün aramızdan ayrılışının 37. Yıl dönümü.

Yedi güzel adamın bir diğer parçası olan Türk halk şiirinin son halkası kabul edilen ve 'Mihriban' başta olmak birçok eseri bestelenerek ölümsüzleşen 1932 yılının nisan ayında Kahramanmaraş ili, Ekinözü ilçesinde dünyaya gelen Abdurrahim Karakoç'un hakka yürüyüşünün bugün 12. yılı.

Bugün aynı zamanda 1966’da Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dünyaya gelen Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin’in aramızdan ayrılışının 2. yıldönümü.

Bizlerde Aksu TV Ailesi olarak usta kalemlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt