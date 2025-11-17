İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre aile üyeleri, Ortaköy’de tükettikleri yemekten sonra fenalaştı. İlk olarak çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) ile anne Çiğdem Böcek hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan baba Servet Böcek de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirmesi üzerine olayın detaylarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Sağlık ekipleri gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayın yaşandığı otel ile ailenin yemek yediği işletmede ise denetimler gerçekleştirildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tüm bulguların incelenmeye devam edildiğini açıkladı.