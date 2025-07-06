Edinilen bilgilere göre, G.S.Y. idaresindeki otomobil, henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen bir başka otomobil ve kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi ile Derebucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin yol üzerindeki inceleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Konya Trafik Kazası Son Durum:

Yer: Beyşehir-Antalya yolu, Derebucak ilçe girişi

Araç Sayısı: 3

Yaralı Sayısı: 7

Müdahale Eden Ekipler: Polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık

Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.