Cuma Hutbesi Konusu: “Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği”

Bu haftaki hutbede, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s), “Hayâ imandandır” hadisi esas alınarak, hayânın imanın bir parçası olduğu vurgulanıyor. Hutbede; hem erkek hem kadın müminlerin, Allah’ın emirlerine uygun olarak iffetlerini, giyimlerini ve davranışlarını korumaları gerektiği hatırlatılıyor.

Hayâ Nedir? Neden Önemlidir?

Hayâ, İslam'da her mümine emredilen ahlaki bir duruştur. Çöp Kamyonu 12 Yaşındaki Çocuğu Ezdi: Feci Kaza Kamerada! İçeriği Görüntüle

Kötülüklerden alıkoyan, Allah’ın rızasına uygun yaşamayı sağlayan bir erdemdir.

Giyimde, konuşmada ve davranışlarda ölçülü olmayı, nefsin aşırılıklarına karşı durmayı gerektirir.

Hutbede Uyarılar: Mahremiyet, Kıyafet ve Dijital Tehlikeler

Hutbede, özellikle günümüzde medya ve moda üzerinden yaygınlaştırılan mahremiyet ihlallerine dikkat çekildi.

"Giyinik çıplaklar" ifadesiyle, dar ve şeffaf kıyafetlerin haram olduğu hatırlatıldı.

Dijital mecralarda uygunsuz kıyafetlerle yapılan paylaşımların da birer günah olduğu vurgulandı.

Tıbbi gerekçesi olmadan yapılan estetik müdahalelerin ve dövme gibi uygulamaların İslam’da yeri olmadığı belirtildi.

Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde Giyim ve Ahlak

Cuma hutbesinde Nur Suresi’nden şu ayetlere yer verildi:

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar…”

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar…”

Bu ayetlerle hem erkek hem kadınlara iffetli bir hayat sürmenin Allah’ın emri olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Cuma Hutbesi Dua ile Sona Eriyor:

"Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim."

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