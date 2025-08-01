Cuma Hutbesi Konusu: “Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği”

Bu haftaki hutbede, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s), “Hayâ imandandır” hadisi esas alınarak, hayânın imanın bir parçası olduğu vurgulanıyor. Hutbede; hem erkek hem kadın müminlerin, Allah’ın emirlerine uygun olarak iffetlerini, giyimlerini ve davranışlarını korumaları gerektiği hatırlatılıyor.

0X0 Cuma Hutbesi Konusu Nedir 13 Haziran 2025 Cuma Hutbesi Dinle Cuma Hutbesi Pdf Indir 1749800752782

Hayâ Nedir? Neden Önemlidir?

0X0 Cuma Hutbesi Konusu Nedir 13 Haziran 2025 Cuma Hutbesi Dinle Cuma Hutbesi Pdf Indir 1749800744269

Hutbede Uyarılar: Mahremiyet, Kıyafet ve Dijital Tehlikeler

Hutbede, özellikle günümüzde medya ve moda üzerinden yaygınlaştırılan mahremiyet ihlallerine dikkat çekildi.

  • "Giyinik çıplaklar" ifadesiyle, dar ve şeffaf kıyafetlerin haram olduğu hatırlatıldı.

  • Dijital mecralarda uygunsuz kıyafetlerle yapılan paylaşımların da birer günah olduğu vurgulandı.

  • Tıbbi gerekçesi olmadan yapılan estetik müdahalelerin ve dövme gibi uygulamaların İslam’da yeri olmadığı belirtildi.

0X0 Cuma Hutbesi Konusu Nedir 13 Haziran 2025 Cuma Hutbesi Dinle Cuma Hutbesi Pdf Indir 1749800837692

Kur’an ve Sünnet Rehberliğinde Giyim ve Ahlak

Cuma hutbesinde Nur Suresi’nden şu ayetlere yer verildi:

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar…”
“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar…”

Bu ayetlerle hem erkek hem kadınlara iffetli bir hayat sürmenin Allah’ın emri olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Cuma Hutbesi Dua ile Sona Eriyor:

"Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim."

0X0 Cuma Hutbesi Konusu Nedir 13 Haziran 2025 Cuma Hutbesi Dinle Cuma Hutbesi Pdf Indir 1749800759273

Cuma Hutbesi PDF İndir & Dinle (Diyanet Resmî Bağlantı)