Şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı.

Malatya merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan anne Muazzez ve baba Abdullah Işık ile diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın bekar olduğunu öğrenildi.

Şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Işık'ın naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu