Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar ve düzenlenecek farkındalık etkinlikleri hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.
Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılı Dünya Yaşlılar Günü temasının "Uzun Ömür Çağı: Daha Uzun Yaşamlar İçin Sistemleri Yeniden Düşünmek" olarak belirlendiğini hatırlatarak, uzayan insan ömrünün toplumsal ve kurumsal yapılarda yeni yaklaşımları zorunlu kıldığını aktardı.
81 İlde Eş Zamanlı Yürüyüş: Saat 11.00’de Başlayacak
Kuşaklararası dayanışmanın önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Bakan Göktaş, 1 Ekim günü gerçekleştirilecek ana etkinliği şu sözlerle duyurdu:
"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle kuşaklararası dayanışmanın önemine dikkati çekeceğiz. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımlarını destekliyor, sağlıklı ve aktif yaşlanma anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
İl müdürlüklerinin koordinasyonunda valilikler, belediyeler, üniversiteler ve STK’ların katılımıyla yapılacak yürüyüşlerin güzergahları; yaşlı bireylerin erişimine uygun, güvenli ve dinlenme imkanı barındıran alanlardan seçilecek. Yürüyüşlerin yanı sıra kuşaklararası buluşmalar, sanatsal ve sportif faaliyetler de düzenlenecek.
Yaşlı Bireylere Yönelik Hizmet Ağları Genişliyor
Açıklamasında yaşlı bakım modelleri ve aktifleştirme projelerine dair son verileri de paylaşan Göktaş, şu rakamları aktardı:
-
Evde Bakım Yardımından 107 bin 731 yaşlı faydalanıyor.
-
Ulusal Vefa Programı ile 132 bin 880 vatandaşa kişisel bakım desteği veriliyor.
-
YADES (Yaşlı Destek Programı) bünyesinde 173 bin 103 kişiye ulaşıldı.
-
Bakanlığa bağlı 179, diğer kamusal ve özel kurumlara ait toplam huzurevlerinde 30 bini aşkın yaşlı bakılıyor; yıl içinde 8 yeni huzurevi daha açılacak.
-
Aktif Yaşam ve Eğitime Katılım: 34 Tazelenme Üniversitesi ve 43 Gündüzlü Aktif Yaşam Merkezi hizmet veriyor. Ayrıca dijital entegrasyon için 1923 yaşlıya dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verilip 31 Dijital Bahar Odası kuruldu.