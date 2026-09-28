Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar ve düzenlenecek farkındalık etkinlikleri hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılı Dünya Yaşlılar Günü temasının "Uzun Ömür Çağı: Daha Uzun Yaşamlar İçin Sistemleri Yeniden Düşünmek" olarak belirlendiğini hatırlatarak, uzayan insan ömrünün toplumsal ve kurumsal yapılarda yeni yaklaşımları zorunlu kıldığını aktardı.

81 İlde Eş Zamanlı Yürüyüş: Saat 11.00’de Başlayacak

Kuşaklararası dayanışmanın önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Bakan Göktaş, 1 Ekim günü gerçekleştirilecek ana etkinliği şu sözlerle duyurdu:

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde saat 11.00'de eş zamanlı gerçekleştireceğimiz yürüyüşlerle kuşaklararası dayanışmanın önemine dikkati çekeceğiz. Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımlarını destekliyor, sağlıklı ve aktif yaşlanma anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İl müdürlüklerinin koordinasyonunda valilikler, belediyeler, üniversiteler ve STK’ların katılımıyla yapılacak yürüyüşlerin güzergahları; yaşlı bireylerin erişimine uygun, güvenli ve dinlenme imkanı barındıran alanlardan seçilecek. Yürüyüşlerin yanı sıra kuşaklararası buluşmalar, sanatsal ve sportif faaliyetler de düzenlenecek.

Yaşlı Bireylere Yönelik Hizmet Ağları Genişliyor

Açıklamasında yaşlı bakım modelleri ve aktifleştirme projelerine dair son verileri de paylaşan Göktaş, şu rakamları aktardı: