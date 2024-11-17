Kahramanmaraş’ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 28 yaşındaki Mehmet S, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet S'nin cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.