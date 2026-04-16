Sosyal medyada geniş çaplı inceleme başlatıldı

Okul saldırılarının ardından güvenlik birimleri yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle suçu ve suçluyu öven paylaşımlar ile kamu düzenini tehdit eden içeriklerin mercek altına alındığı belirtildi.

940 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yapılan incelemeler sonucunda, saldırılarla ilgili provokatif ve yönlendirici içerik paylaştığı belirlenen 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ayrıca organize şekilde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 93 Telegram grubunun da kapatıldığı bildirildi.

83 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yetkililer, dijital ortamda suç unsuru taşıyan faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ve sürecin çok yönlü şekilde sürdüğü ifade edildi.

Adli süreç devam ediyor

Emniyet birimleri, hem sahadaki olayların hem de sosyal medya üzerinden yürütülen manipülatif faaliyetlerin tüm yönleriyle incelendiğini vurguladı.

Yetkililer, kamu düzenini bozabilecek içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, özellikle sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.