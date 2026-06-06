Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari şahıs kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firariler Hücreye Gönderildi

Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu yakalanan şahıslar ve suç dosyaları şu şekilde açıklandı: Kasten "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

"Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. isimli şahıs, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T. isimli şahıs da ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilen bir diğer isim oldu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu kaçıran ve adaletten kaçmaya çalışan suçlulara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.