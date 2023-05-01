Dayanışmanın, Hak Mücadelesinin, Birlik Ve Beraberliğin, Direnişin Simgesi 1 Mayıs İşçi Ve Emekçiler Bayramı Dolayısıyla Maden İşçileri Sendikası Sosyal Medya Hesaplarından Bir Paylaşımda Bulundu.

İşçinin daha iyi koşullarda çalışması hak ettiği ücreti ve hakları elde etmesi, Hayat Pahalılığına, Sendikasızlaştırmaya, Taşeronlaşmaya, Güvencesiz İstihdama, Kayıt Dışı Çalıştırmaya, Kadınların Toplumsal Hayatta Yok Sayılmasına Her Daim Dur Diyen Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul Her Zaman İşçilerin Yanlarında Olarak Sorunlarına Çözüm Üretmek Adına 2011 Yılından Bu Yana Görevini Başarıyla Sürdürmeye Devam Ediyor.

Bütün Emekçiler Adına Her Zaman Olduğu Gibi Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Çalışma Koşulları, Daha Güvenli Bir Gelecek, Barış Ve İyilik İçin Çalışan Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul Bu Vesileyle Tüm Emekçilerin Ve Üyelerimizin 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Gününü Kutluyor, Aydınlık Yarınlara Bir An Önce Kavuşmayı Diliyoruz. İfadelerine Yer Verdi.