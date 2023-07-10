Demokratik Bir Devletin Temelini, Hukukun Üstünlüğü Ve Hukuk Devleti Olmak Oluşturur. Bu Sayede Yasalar Toplumdaki Her Kesimden İnsana Eşit Uzaklıktadır Ve Eşit Olarak Uygulanır.

10 Temmuz 1967 Günü Cenevre'de 'Hukuk Yoluyla Dünya Barışı' Konulu Konferansta Alınan Kararla, 10 Temmuz Tarihi, Dünya Hukuk Günü Olarak İlan Edildi.

Bundan Sonraki Her Yıl 10 Temmuz Tarihi Dünya Hukukçular Günü Olarak Kutlanmaktadır.

Konuyla İlgi Olarak Aksu Haber’e Konuşan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Burak Gül 53 Sene Önce Cenevre’de İlan Edilen Ve Tüm Dünyada Kutlanan Dünya Hukuk Gününün Hukuk Ve Adalet Adına Hayırlı Olmasını Temenni Etti.

