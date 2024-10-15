İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı.

Ülkede 10 yaşındaki Sara Sharif’in 10 Ağustos 2023'te cansız bedeni bulunmuştu.

Sharif’in öldürülmesiyle ilgili davada yeni bilgiler gün ışığına çıktı.

Buna göre Sara'nın ütüyle yakıldığı, ısıtma borusuna bağlandığı ve vücudunda ısırık izleri ile çürükler bulunduğu öğrenildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İŞKENCE: ÜTÜYLE YAKILDI

Ayrıca, omurgasında 11 ayrı kırık olduğu belirlendi.

Kırıkların bazılarının altı hafta öncesine, bazılarının ise 10 gün öncesine ait olduğu tahmin ediliyor.

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre savcı, Sara'nın ağzındaki izlerin ölümünden önce boğulma girişimlerine maruz kaldığını da gösterdiğini söyledi.

BABA CİNAYETİ ÜSTLENDİ: NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ

Ayrıca mahkemede, Sara'nın ısırık izlerine benzer yaralar taşıdığı ve başka rahatsız edici yaralanmaların da olduğu belirtildi.

Diğer yandan pazartesi günü görülen ilk duruşmada savcılık, baba Urfan Sharif'in, Pakistan'dan açtığı ilk ihbar telefonunda cinayeti de üstlendiğini söyledi.

Sharif, sekiz dakika süren telefon konuşmasında karşısındaki operatöre "Niyetim öldürmek değildi, ama fazla dövdüm." dedi.