Kahramanmaraş Günlük Hava Durumu

Rüzgarın saatte 7 km hızla esmesi beklenirken, nem oranı %52 seviyelerinde seyredecek.

Maraş Sicak Hava

Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşlara güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve gölgede kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

