Kahramanmaraş Günlük Hava Durumu
Gece saatlerinde: Sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek.
Sabah saatlerinde (09.00): 26 derece.
Öğle saatlerinde (12.00 – 15.00): En yüksek sıcaklık 35 derece.
Akşam saatlerinde (18.00): 32 derece.
Gece (21.00 – 24.00): 22-25 derece aralığında olacak.
Rüzgarın saatte 7 km hızla esmesi beklenirken, nem oranı %52 seviyelerinde seyredecek.
Vatandaşlara Uyarı
Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşlara güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve gölgede kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.