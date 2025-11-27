11. Yargı Paketi Meclis’e Sunuldu: Ceza Sistemi, Trafik, Bilişim ve İnfaz Düzenlemelerinde Büyük Değişiklikler Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 11. Yargı Paketi, adalet sistemine yönelik kapsamlı değişikliklerle gündemde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından detayları açıklanan paket, ceza adaleti, suçla mücadele, trafik güvenliği, bilişim suistimalleri ve infaz rejimi başta olmak üzere birçok alanda önemli yenilikler içeriyor.

Pandemi Dönemindeki “Eşitsiz İnfaz” Düzeltiliyor

Güler, pandemi döneminde uygulanan ve kamuoyunda “Kovid düzenlemesi” olarak bilinen infaz indiriminin yarattığı adaletsizliklerin giderileceğini belirtti.

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için, hükümlülere 3 yıl daha erken açık cezaevine geçiş hakkı verilecek.

Meskûn Mahalde Silahla Ateş Etmenin Cezası Artıyor

Düğünler, asker uğurlamaları ve kutlamalarda yaşanan havaya ateş etme olaylarına karşı cezalar önemli ölçüde artırılıyor. Toplu alanlarda işlenirse cezalar yarı oranında artırılacak.

Trafikte Yol Kesme Suç Oluyor

Son dönemde artan trafikte yol kesme olaylarına karşı yeni bir suç tanımı geliyor.

Bir aracın yolunu kesen kişilere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Kiralık Araçlarla Suç İşlenmesine Ağır Yaptırım

Kiralık araçların parçalanarak satılması, suçta kullanılması gibi artan olaylara karşı “motorlu araçlarda güveni kötüye kullanma” suçunun cezaları yükseltiliyor.

Bilişim Dolandırıcılığına Yeni Önlemler

Banka hesabı üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarında:

Bankalara 48 saatlik hesap dondurma yetkisi,

Suç gelirine anında el koyma,

GSM hatlarında çipli kimlik zorunluluğu,

Ölen kişilerin hatlarının 3 ayda bir kontrol edilmesi gibi yenilikler geliyor.

Yabancı Hatlara Düzenleme

Yabancı uyruklu kişilerin hat edinmesine yeni standartlar getiriliyor. Diplomatik personel ise istisna kapsamında olacak.