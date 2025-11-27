Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen Engelli Destek Merkezi (ENDES) projesi, birinci yılını geride bırakırken istihdama yönelik önemli kazanımlar elde etti. Proje kapsamında Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Engelsiz İstihdam Günleri, iş arayan özel gereksinimli bireylerle işveren firmaları bir araya getirerek önemli bir köprü görevi gördü.

Düzenli olarak sürdürülen etkinlikler sayesinde yalnızca bir yıl içinde 244 özel gereksinimli vatandaş iş hayatına katılma fırsatı buldu.

Toplumsal Entegrasyonu Güçlendiren Model

Engelsiz İstihdam Günleri, özel gereksinimli vatandaşlara yalnızca iş kapısı aralamakla kalmıyor; aynı zamanda sosyal destek mekanizmalarından faydalanma imkânı sunuyor. İşverenler ise nitelikli personel ihtiyacını karşılarken toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek projeye katkı sağlıyor. Böylece ENDES hem iş arayanlar hem de firmalar açısından karşılıklı fayda üreten bir model ortaya koyuyor.

“Bir Yılda 2 Bin 500 Ziyaretçi, 244 Yeni İstihdam”

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Çakmak, proje kapsamında ulaşılan rakamların önemine dikkat çekti. Çakmak, “İŞKUR iş birliğiyle 2024’ün Kasım ayında faaliyete başlattığımız ENDES’i 2 bin 500 engelli vatandaşımız ziyaret etti. Bu buluşmalar sonucunda şu ana kadar 244 özel gereksinimli vatandaşımız istihdama kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in öncülüğünde engelli istihdamına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

İşe Yerleşen Vatandaşlar Memnuniyetini Dile Getirdi

ENDES desteğiyle iş hayatına atılan Fevzi Arslan, “ENDES ile kendime uygun bir iş buldum ve bu sayede çalışıyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Projeden yararlanan bir diğer vatandaş Meryem Çevik ise süreçten duyduğu memnuniyeti, “ENDES’in destekleri ile iş başvurusuna geldim ve kısa süre sonra işe başladım. Engelli olarak geldik ama şu an engellerimizi unuttuk. Hayatımı çok iyi şekilde idame ettiriyorum, işimde de çok iyi destekler alarak güzel yerlere geldim” cümleleriyle dile getirdi.

ENDES aracılığıyla iş sahibi olan Halime Yaşık da, “ENDES sayesinde iş sahibi oldum. İşimden çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.