6 Şubat’ta Meydana Gelen Asrın Felaketi Sonrası Yaşanan Birçok Alt Yapı Ve Üst Yapı Sorunlarına Rağmen Depremin İlk Günlerinden İtibaren Canla Başla Mücadele Eden 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışmalarını Aralıksız Olarak Sürdürüyor.

Felakette En Çok İhtiyaç Olan Sağlık Yardımlarının Yanısıra Yeme İçme, Barınma Ve Daha Birçok Konuda Da Vatandaşların Hizmetinde Olan 112 Acil Çağrı Merkezi Bünyesinde Bulunan Özverili Çalışanları İle Kahramanmaraş Halkına Kesintisiz Hizmet Vermeye Devam Ediyor.

Konula İlgili Açıklamalarda Bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan Bu Zorlu Süreçte Bir An Bile Tereddüt Etmeden Büyük Bir Özveriyle Çalıştıklarını Dile Getirdi.

Ayrıca Müdür Ozan Açıklamasında 112 Acil Çağrı Merkezinin Yalnızca Acil Çağrılar İçin Kullanılması Çağrısında Bulunarak Bu Konuda Vatandaşları Daha Duyarlı Olmaya Davet Etti.