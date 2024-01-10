İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Konya merkezli, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığının bilgisini verdi.

Örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik, Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.