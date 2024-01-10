İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Konya merkezli, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığının bilgisini verdi.

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

Örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik, Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)