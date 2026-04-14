Törenin ardından Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, T-70 genel maksat helikopteriyle ilk uçuşunu EGM Havacılık Daire Başkanlığına yaptı. 2 ATAK taarruz helikopteri de bu uçuşa eşlik etti.

Uçuştan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, emniyet ve jandarma teşkilatının hava filosunun daha da güçlendiğine dikkat çekti.

"Bu teslimatla beraber polis ve jandarma teşkilatımız daha etkin şekilde suç ve suçlularla mücadele edebilecek. Bütün bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası bulunan muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onun 2004 yılından sonra havacılık teşkilatına vermiş olduğu önem ve destek sayesinde bugünleri görebilmiş olduk, bundan dolayı da son derece bahtiyarız. Aynı zamanda TUSAŞ'a ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün gücümüze güç katmış oldular. Ben bugünkü teslimattan dolayı jandarma ve polis teşkilatımıza yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerde, güzel günlerde kullansınlar."