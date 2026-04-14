Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukları için yardım kampanyası yürüten Şen ailesi, büyük bir mağduriyet yaşadı. Çocukları Bayram ve Salman’ın tedavisine destek sağlamak amacıyla kurulan yardım standındaki bağış kumbarası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre olay, ailenin kısa süreliğine standın başından ayrıldığı sırada meydana geldi. Anne, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye götürülürken, bu esnada standın başına gelen bir şahsın kumbarayı alarak uzaklaştığı öğrenildi. Durumu fark eden aile, şüpheliye yetişemedi.

Uzun süredir DMD hastalığıyla mücadele eden çocukları için büyük bir özveriyle yardım kampanyası yürüttüklerini belirten aile, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Aile, her geçen gün kas kaybı yaşayan çocukları için toplanan bağışların hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Olayın ardından emniyet güçlerine başvuran aile, şüphelinin bir an önce yakalanmasını bekliyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve şüphelinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.