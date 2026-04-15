Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları bu hafta itibarıyla artışa geçiyor.

Özellikle iç kesimlerde 4 ila 6 derecelik yükseliş beklenirken, bazı bölgelerde termometrelerin 25-30 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haftanın ilk günlerinde yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Toz taşınımı uyarısı: Görüş mesafesi düşecek

Meteoroloji, özellikle batı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Bu durumun:

Hava kalitesinde düşüş

Görüş mesafesinde azalma

Ulaşımda aksama

gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sağanak ve yıldırım riski artıyor

Haftanın ilerleyen günlerinde güney, doğu ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Uzmanlar, bu yağışlarla birlikte:

Ani sel

Su baskını

Yıldırım

risklerine karşı uyarıda bulundu.

Perşembe günü hava değişiyor

Perşembe günü itibarıyla yağışlı sistemin etkisini göstermesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun bazı kesimleri ve Karadeniz’in doğusunda sağanak yağışlar görülecek. Batı bölgelerde ise daha çok güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Cuma ve hafta sonu sağanak etkisini artıracak

Cuma günü yağışlı hava daha geniş alanlara yayılacak. İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ve doğu bölgelerde kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Cumartesi ve pazar günleri ise özellikle güney ve doğu kesimlerde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların düşeceği bildirildi.

Çığ tehlikesi sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski devam ediyor.

Artan sıcaklıkların kar erimesini hızlandırabileceği ve bu durumun tehlikeyi artırabileceği ifade edildi.

5 Günlük Hava Durumu

15 Nisan Çarşamba:

16 Nisan Perşembe:

17 Nisan Cuma:

18 Nisan Cumartesi:

19 Nisan Pazar: