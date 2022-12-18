İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin yılbaşı öncesi üretecekleri sahte içkiyi piyasaya sürecekleri ve üretim için kullandıkları etil alkolün bir kısmını depoladıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu Pirinççi Mahallesi'nde belirlenen depoya düzenlenen operasyonda H.A. ve Y. T. gözaltına alındı.

İki tonu kamyonette olmak üzere toplam 12 ton etil alkol ele geçirilen operasyonda 100 litre sıvı fenol, 10 litre sıvı parafin, pompa, alkol ölçer ile yüzer litrelik bidonlara el konuldu.

Ekipler, ele geçirilen etil alkolün şişelenerek, yaklaşık 18 bin şişe sahte içkinin piyasaya sürülmesinin amaçlandığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve Y.T, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.