Kars'ta mutfak tüpündeki gaz kaçağını fark edemeyen ve çay demlemek için ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada vücudunun yüzde 26'sı yanan işitme engelli Mehmet Gezer, Erzurum'da tedavi görüyor.

Yaralı Gezer, "Bu yıl anne ve babamı kaybettik, kardeşlerimle eski toprak evde kalıyoruz. Tüpte gaz kaçağı varmış, hiç fark etmedim. 3-4 defa çakmağı yaktım, aniden patlama oldu. Ev üstüme yıkıldı" dedi.

Digor ilçesinin Varlı köyünde toprak evde 3 kardeşiyle yaşayan, bu yıl anne ve babasını kaybeden 29 yaşındaki işitme engelli Gezer, mutfakta çay demlemek istedi.

Büyük mutfak tüpündeki gaz kaçağının kokusunu fark edemeyen Gezer'in, çakmağı yakmasıyla meydana gelen patlamada evinin büyük bölümü yıkıldı.

Patlamanın etkisiyle ağır yaralanan Gezer'in, çıkan yangında elleri, kolları, bacakları ile yüzünde 2. ve 3. derece yanık oluştu.

Toprak yığınlarıyla dolan evin kapısından güçlükle dışarı çıkan ve çevredekilerden yardım isteyen Gezer, Digor Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Gezer'in, Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.