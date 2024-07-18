İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il jandarma komutanlıklarınca aralarında Kahramanmaraş’ında bulunduğu 13 ilde "nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini kaydederek, operasyonları yapan jandarmayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)