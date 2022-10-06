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İHA'nın aktardığına göre Yücedağ'ın cansız bedeni Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucu cesedin Yücedağ’a ait olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ve Yücedağ’ın yakınları gitti.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyü yakınlarında ki su kanalında köylüler tarafından bulunan ceset yetkililere bildirildi.

İlçede kayıp olarak aranan Yücedağ’ın bugün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'de Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Necibe Yücedağ (67) 21 Eylül’de evinden çıkmış ve kendisinden 15 gündür haber alınamıyordu.

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